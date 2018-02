Para celebrar a independência, a Alpine marcará presença no Salão de Genebra, certame que assistiu, aliás, ao nascimento do novo A110.

Ora, para a edição 2018 de um dos maiores salões automóveis do mundo, a Alpine terá o seu próprio stand que exibirá duas versões do A110: Pure e Légende.

Disponíveis em três cores de carroçaria (Blanc Irisé, Bleu abysse e Gris Tonnerre) as duas versões mantêm as características técnicas do mítico A110: estrutura em alumínio, motor de quatro cilindros 1,8 litros 252 cv, transmissão de dupla embraiagem de 7 relações, etc. As grandes diferenças estão a nível de equipamento e estética.

Mais minimalista, o A110 Pure é apontado ao cliente “purista” do Alpine. Os equipamentos base são reduzidos ao essencial, sendo possível obter opcionais tentadores como o escape desportivo ativo, câmara de visão traseira, pedais em alumínio, entre outros.

A versão Légende é mais refinada e sofisticada. Do equipamento de série fazem parte os bancos Sabelt com seis ajustes possíveis e acabamentos em fibra de carbono/couro brilhante no interior do habitáculo.

Os preços dos Alpine A110 Pure e Légende serão anunciados em conferência de imprensa no Salão de Genebra (8 a 18 de março).