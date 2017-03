A compra da Opel pela Peugeot Citröen (PSA), liderada pelo português Carlos Tavares, foi oficializada, nesta segunda-feira, depois de os dois fabricantes automóveis terem chegado a acordo na sexta-feira.

A notícia foi avançada no sábado pela agência Reuters, informando que a PSA e a General Motors tinham marcado uma conferência de imprensa conjunta para segunda-feira, em Paris, às 8:15 horas, sem adiantarem mais pormenores, que hoje se confirmaram.

Com a compra da Opel (e da satélite britânica Vauxhall), num negócio que envolve 2,2 mil milhões de euros, o grupo PSA (Peugeot, Citroën e DS) torna-se no segundo maior fabricante europeu com uma quota de mercado de 16,3% passando a Renault e ficando apenas atrás da Volkswagen (24%)

As ações da PSA subiram 4% depois do anúncio de Carlos Tavares.

"Estamos confiantes que a Opel-Vauxhall vai dar a volta rapidamente com a nossa ajuda", afirmou o administrador do grupo francês, Carlos Tavares, citado pela Reuters, que deu como exemplo a recuperação da Peugeot Citröen nos últimos anos.

No ano passado, a PSA e a General Motors europeia registaram um lucro conjunto e recorde de 72 mil milhões de euros.