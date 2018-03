A Seat teve lucros recorde de 191 milhões de euros em 2017 significando um aumento de 24% face aos 153 milhões ganhos em 2016. E vai partilhá-los com os empregados.

Este recorde nos lucros é acompanhado também por um máximo inédito de 9.892 milhões de euros em volume de negócios – num aumento de 11,2% no ano passado face aos 8.894 milhões de 2016.

Os “melhores resultados da história da Seat” foram apresentados pelo Grupo Volkswagen, como informa a marca espanhola remetendo para o dia 22 a sua apresentação anual de resultados e também a estratégia para o futuro.

Em 2017, a Seat entregou 468.400 veículos representando um aumento de 14,6% face ao ano anterior e o melhor anos desde 2001. Este crescimento continua em 2018 com os meses de janeiros e fevereiro a registarem uma subida de 23% no total de vendas globais para os 78.800 carros.

A exemplo do que já aconteceu no ano passado, a Seat vai recompensar os empregados com a partilhando os lucros com a atribuição de um prémio em dinheiro. Mas o valor para este ano também cresce significativamente: cada empregado receberá 700 euros (ilíquidos) quando no ano anterior tinha recebido 480.