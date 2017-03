A Porsche é a primeira a afirmar que o novo 911 GT3 esbate a barreira entre os carros de estrada e os de competição, uma linha que as diferentes gerações GT3 sempre ousaram ultrapassar.

Para o garantir, a Porsche recorre, como é habitual, a um seis cilindros boxer atmosférico com 4,0 litros de cilindrada, capaz de debitar 500 cv de potência (mais 25cv). As prestações anunciadas são, também elas, dignas de um carro de competição, como o atestam os 3,4 segundos anunciados de 0 a 100 km/h e os 318 km/h de velocidade máxima.

Estes números são conseguidos com a caixa de sete velocidades de dupla embraiagem (PDK) de série. Para os mais puristas, a Porsche disponibiliza pela primeira vez desde 2013 uma caixa manual de seis velocidades. Esta permite que este 911 cumpra o sprint dos 0-100 km/h em 3,9 segundos e atinja 320 km/h de velocidade máxima.

As alterações introduzidas na aerodinâmica (com uma enorme asa traseira em carbono), a redução no peso (1.430kg com o depósito de combustível cheio) e as profundas revisões na suspensão, além da adoção do eixo traseiro direcional, prometem sensações só ao alcance de carros de competição.

Estão disponíveis três variantes de bancos para o 911 GT3: os Bancos desportivos Plus adaptativos, com ajuste elétrico total (18 regulações), as Baquets desportivas, com encosto rebatível, airbag para o tórax integrado e controlo manual em alcance e as Baquets fabricadas em plástico reforçado com fibra de carbono e acabamentos com a fibra de carbono visível.

O 911 GT3 já está disponível para encomenda, com as primeiras unidades a chegar em meados de junho. Os preços arrancam nos 205.024 euros.