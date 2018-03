O Polestar 1 apresentou-se mundialmente ao público em Genebra depois da estreia à comunicação social em Xangai no final de 2017.

E o novo Polestar 1 apresenta-se também como o híbrido com maior autonomia em modo elétrico com capacidade ara 150 km. Este 2+2 GT coupé desenvolve 600 cv de potência e tem um binário de 1.000 NM. O motor de combustão move o eixo da frente enquanto um eixo traseiro é movido com a energia de uma bateria de 34 kWh.

A Polestar pretende produzir 500 unidades por ano, mas revela que já recebeu manifestações de interesse de 6 mil potenciais compradores. As pré-encomendas podem começar a ser feitas no próximo dia 13 – inicialmente para 18 países onde está incluído Portugal.

O Polestar poderá ser comprado ou também ser adquirido sob a forma de aluguer de longa duração (dois ou três anos) sob o pagamento de uma renda mensal que inclui o seguro e as revisões – a exemplo da sua «parente» Volvo.

A pré-produção começará no final deste ano e a produção cerca de um semestre depois no novo Centro de Produção Polestar, em Chengdu, na China.