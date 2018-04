Já diz o ditado: «Ir a Roma e não ver o Papa...»

Assim também o (não) fez a Fórmula E.

Com a cidade de Roma como a próxima etapa do mundial de monolugares elétricos, a Fórmula E foi ao Vaticano fazer uma visita ao Papa. E foi abençoada.

Uma comitiva de pilotos, representantes das equipas, responsáveis da competição e o carro oficial do campeonato receberam em privado a Benção Apostólica antecedendo uma audiência com o Papa Francisco na sua residência, a Casa Santa Marta, na Cidade do Vaticano.

O E-Prix de Roma realiza-se no próximo sábado, dia 14, e é a sétima ronda do Mundial da Fórmula E, onde corre o português António Félix da Costa – atual 14.º classificado.

