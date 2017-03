Chama-se Sport Turismo, é um misto de carrinha e Shooting Brake, chega já em outubro deste ano, mas já pode ser encomendado. Os preços para Portugal arrancam nos 118.746 euros para o Panamera 4 Sport Turismo.

O mais familiar dos Porsche tem por base o Panamera, mantendo as mesmas dimensões: 5,049 mm de comprimento e 1,937 mm de largura. “Para a Porsche, o Panamera Sport Turismo é um passo em frente num novo segmento, mas retendo todos os valores e atributos caraterísticos da Porsche”, afirma Micheal Mauer, Diretor de Design da Porsche.

O Sport Turismo é o primeiro Panamera a apresentar três lugares atrás. Os dois lugares traseiros exteriores apresentam a forma de assentos individuais, ou seja, uma configuração 2+1 na traseira. Opcionalmente, o Panamera Sport Turismo está disponível com uma configuração de quatro lugares, com bancos individuais com regulação elétrica.

O portão da bagageira é operado eletricamente de série, sendo altura ao solo do compartimento de carga de 628 mm. A mala tem 520 litros de capacidade (o Panamera 4 E-Hybrid Sport Turismo tem 425 litros, devido às baterias), ou seja, mais 20 litros do que a berlina. Com os bancos todos rebatidos, o volume da bagageira disponível é 1390 litros (Panamera 4 E-Hybrid Sport Turismo: 1295 litros).

Quanto a motores, o Sport Turismo recorre às mesmas mecânicas do Panamera, a começar pelo Panamera 4 Sport Turismo de 330 cv, o híbrido Panamera 4 E-Hybrid Sport Turismo, o Panamera 4S Sport Turismo de 440 cv, ou o Panamera 4S Diesel Sport Turismo de 422 cv. No topo da oferta estará o Panamera Turbo Sport Turismo de 550 cv.

As primeiras entregas do Panamera Sport Turismo estão marcadas para 7 de outubro. Os preços arrancam nos 118.746 euros para o Panamera 4 Sport Turismo, enquanto o Panamera 4S Diesel Sport Turismo começa nos 165.542 euros.

Preços Panamera Sport Turismo:

Panamera 4 Sport Turismo (330 cv) – 118.746 euros

Panamera 4 E-Hybrid Sport Turismo (462 cv de potência total) – 120.932 euros

Panamera 4S Sport Turismo (440 cv) – 142.912 euros

Panamera 4S Diesel Sport Turismo (422 cv) – 165.542 euros

Panamera Turbo Sport Turismo (550 cv) – 195.324 euros