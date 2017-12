Apresenta-se no Youtube como Chris-RS, mas em França também lhe chama o Pai Natal motorizado.

E, agora, como o próprio também assume, este «youtuber» assina também com o cognome de «justiceiro de Natal».

Chris-RS veste o fato de Pai Natal e arranca de moto com uma câmara para fazer vídeos no trânsito de Paris e que é característico desta época natalícia.

A passar num cruzamento, o Pai Natal motorizado filma uma cena de atropelamento de um peão e fuga da condutora de um Renault Clio preto.

Chris-RS tenta desde logo tomar conta da situação, mas a breve paragem do Clio serve apenas para enganá-lo (e ao condutor de outro carro que também tenta travar a condutora).

O Clio foge e enceta-se a perseguição – bem mais fácil no meio do trânsito para o justiceiro em duas rodas. As paragens não servem de nada, pancadas no vidro do Clio também não.

A fugitiva tenta escapar até pelas faixas contrárias... Até que o Pai Natal motorizado pede ajuda a outros colegas de duas rodas – e estes são da Polícia...

As autoridades entram em ação e pouco depois detêm a condutora recorrendo mesmo a empunhar armas de fogo.

O vídeo publicado na semana passada, já está com mais de 2,5 milhões de visualizações à data deste artigo.