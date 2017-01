Adeus Meriva. Olá Crossland X. As tendências assim o ditam e o pequeno monovolume da Opel é oficialmente substituído pelo Crossland X, um crossover compacto, que será mostrado no Salão de Genebra, em março. Chega a Portugal em junho.

Com 4,21 metros de comprimento, este SUV compacto mede menos 1,6 cm apenas que o Mokka X, mas é significativamente mais baixo, em 10,6 cm. O Opel Corsa é 19,1 cm mais curto e 10,7 cm mais baixo.

Estará disponível com os motores a gasolina 1.0 Turbo de 105cv e 1.4 Turbo de 125 e 150cv, além do 1.6 Diesel com 110 e 136cv. A bagageira oferece uma capacidade de 410 litros, mais 54 litros que o Mokka X e mais 135 litros que o Corsa.

"A procura em torno de pequenos SUV e crossovers feitos para a utilização urbana está a aumentar de forma notável. O Crossland X, numa combinação de design moderno de inspiração SUV, conectividade exemplar e facilidade de utilização, torna-se num concorrente sério neste segmento, a par do Mokka X", afirma o CEO da Opel, Karl-Thomas Neumann.

Entre o equipamento de série e disponível em opção, este modelo conta com teto panorâmico, head-up display e uma câmara traseira de visão de 180 graus.

O modelo será produzido na fábrica da General Motors/Opel em Saragoça, Espanha.