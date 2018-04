O novo Porsche 911 GT3 RS estabeleceu uma nova «marca pessoal» para a marca de Estugarda ao rodar no Circuito de Nurburgring-Nordschliefe em menos de sete minutos.

O novo GT3 RS – nesta edição com 520 cv de potência – pilotado pelo piloto da Porsche Kevin Estre fez a marca de 6m56.04s nos 20,6 km do «Infreno Verde» com o francês a retirar 24 segundos ao tempo do anterior GT3 RS.

Depois do 918 Spyder e do 911 GT2 RS, o novo GT3 RS é o terceiro carro de produção da Porsche a baixar dos 7 minutos no histórico circuito – e, em quatro voltas realizadas no seu conjunto, quer Estre quer Lars Kern fizeram tempos sempre abaixo dos 7 minutos.

Veja o vídeo da Porsche a partir do interior do novo 911 GT3 RS: