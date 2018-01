A MINI apresentou a nova gama para 2018 com três modelos: a versão «hatch» de tr~es e cinco portas e a versão descapotável.

Muita da renovação passa pelo exterior, como os faróis, por exemplo, numa variedade de opções em relação versões de série e cuja personalização vai o limite de inscrever o nome no carro.

O serviço MINI Yours Customised permite deixar o «seu» carro único entre todos. Mas a projeção do novo logótipo no lado do condutor a partir do espelho retrovisor será comum a todos

Grande parte das novidades estão também nos pormenores do interior como nos materiais ou nos novos «touchscreens» e sistemas de navegação.

Os novos MINI dispõem também agora de uma transmissão Septronic de sete velocidades e dupla embraiagem e seletor eletrónico de velocidade.

As doze versões entre os três modelos anunciados variam entre os 102 cv de potência do MINI One de três ou cinco portas e os 231 do MINI John Cooper Works com ou sem capota rígida.