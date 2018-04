A Auto Fabrica é um dos construtores de motos personalizadas mais fascinantes do Reino Unido, ao incorporar um design inovador no estilo clássico. A Yamaha desafiou agora o construtor britânico a dar asas à imaginação no âmbito do projecto Yard Built e a transformar o modelo XSR900 numa moto de personalidade unica

Desta forma os cofundadores da Auto Fabrica, Bujar e Gaz Muharremi, juntaram-se ao designer Toby Mellor para definir o projeto para o Primeiro Protótipo da Type 11. O design focou-se em diluir as linhas entre o estilo clássico e uma linguagem da superfície mais moderna.

O Primeiro Protótipo foi pensado para as competições até ao mais ínfimo pormenor e transbordava potência pura. A suspensão personalizada Öhlins, as pinças Brembo, os discos de travão especializados PFM e as jantes de carbono BST proporcionam uma condução impressionante. Os elementos de carbono-nylon impressos a 3D, concebidos por CAD e combinados com elementos em fibra de carbono produzidos manualmente, incluindo os revestimentos Zirotek, foram especialmente selecionados e concebidos para se adaptarem harmoniosamente ao escape tradicional, de estilo radical, que envolve a carenagem em alumínio. Para completar, foi adicionado um banco contrastante feito à medida, um depósito de competição de enchimento rápido e um sistema de escape 3 em 3 integralmente feito à mão e dobrado recorrendo a enchimento de areia.

O terceiro protótipo projectado pela Auto Fabrica surge antes do segundo, com mesmo ADN que o primeiro mas pensada para a estrada. Este modelo ganhou forma, desta vez usando uma verdadeira lenda como base: a Yamaha XS750. Ao estilo dos anos 70, a XS750 encaixava na paixão da Auto Fabrica pelo design moderno com linhas clássicas.

Mas o melhor estava para vir e agora a Auto Fabrica apresentou o segundo protótipo da Type 11 que utiliza os elementos dos dois primeiros e combinou-os para criar uma moto de estrada. O segundo protótipo foi construído tendo por base a Yamaha XSR900 e combinando as vantagens de performance do primeiro protótipo com a estética do segundo.

Trata-se assim de uma moto com um visual potente, equipada com farol redondo, sistema de abastecimento convencional, bancos com pesponto, indicadores de direção, pneus de estrada e acabamento em cinzento metalizado a condizer que ligam assim este segundo protótipo da Type 11 ao estilo clássico do terceiro.

Esta nova moto vai ter uma produção muito limitada e será comercializada sob o nome Type 11 da Auto Fabrica, totalmente personalizado, com as primeiras entregas a serem feitas entre o verão e o outono de 2018.