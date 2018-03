O Volvo XC60 foi eleito o Carro do Ano 2018 numa escolha revelada no Salão de Nova Iorque que abre ao público neste fim de semana.

O SUV médio da marca sueca já vai no terceiro galardão depois do prémio «North American Utility of the Year» e de ter sido o carro com o melhor desempenho do Euro NCAP 2017.

Mas a Volvo não fica por aqui, pois ainda no início deste mês foi a vez de o mais pequeno XC40 ser eleito o Carro Europeu do Ano 2018.

O Audi A8 foi eleito Carro do Ano na categoria Luxo enquanto o Range Rover Velar foi Carro do ano na categoria Design.

