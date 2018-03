Chama-se I.D. R Pikes Peak e é o protótipo totalmente elétrico de corrida, com o qual a Volkswagen vai competir no Pikes Peak International Hill Climb a 24 de junho.

Depois dos teasers mostrados nas redes sociais, a marca alemã revela mais imagens do concept que terá o piloto Romain Dumas ao volante na famosa subida de Colorado, Estados Unidos.

Está dado mais um passo em frente para a tecnologia do futuro e para a competição 100% elétrica.

"Queremos estar na vanguarda da eletromobilidade com a Volkswagen e a família I.D.", explicou Dr. Frank Welsch, membro do Conselho de Administração responsável pelo Desenvolvimento da Volkswagen. "Competir na subida à mais famosa colina no mundo com o I.D. R Pike Peaksm não só tem significado simbólico, como também é um teste valioso para o desenvolvimento geral de carros elétricos".