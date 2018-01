A Volkswagen anunciou a produção de “mais 6 milhões de veículos” clamando um “novo recorde” no final do ano de 2017 que agora terminou.

Num portfolio com “mais de 60 modelos em produção”, que está distribuída em mais de 50 fábricas em 14 países, o Jetta, o Golf, o Santana, o Passat e o Polo são os “best-sellers” da marca germânica, a que se juntam a “procura crescente pelo Tiguan” o recém-lançados Arteon, T-Roc bem como o novo Polo.

“Mais de seis milhões de veículos produzidos em 12 meses – há uma coisa que isto mostra acima de tudo: as nossas fábricas e trabalhadores estão continuamente a melhorar a sua competência de produção. Temos equipas de topo que correspondem com sucesso à crescente procura dos clientes”, afirmou Thomas Ulbrich, membro da direção da Volkswagen com responsabilidade na produção e logística.