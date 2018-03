A partir de abril, todos os postos de abastecimento GPL em Portugal passam a funcionar com novas pistolas de abastecimento com o sistema Euroconnector uniformizando assim o abastecimento em território português com os mecanismos dos outros países europeus.

O Euroconnector não só permite ao automobilista abastecer o carro movido a GPL da mesma forma por toda a Europa como aquele é um sistema mais seguro para o utilizador e mais amigo do ambiente pela redução da emissão de hidrocarbonetos para a atmosfera.

Para utilizar as novas pistolas de abastecimento, os automobilistas deverão adquirir um de quatro modelos de adaptadores existentes para o sistema Euroconnector.