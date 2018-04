A Opel criou uma nova série especial Black Edition para os modelos Opel Corsa, Opel Mokka X e Opel Astra, que se distingue pelo tejadilho, jantes e espelhos em preto.

A gama dos motores dos Black Edition abrange desde o 1.2 atmosférico e o 1.0 Turbo do Opel Corsa até ao 1.6 Turbo e ao 1.6 BiTurbo D do Opel Astra.

Com esta série, a Opel expande a oferta de opções com carroçaria em dois tons já presente no citadino Opel ADAM e no crossover Opel Crossland X.

Os preços iniciam-se em 15.775 euros, para o Corsa, e em 23.620 euros para o Astra.