O novo Mercedes-AMG C 43 apresenta-se renovado no exterior, mas o aumento de potência numa berlina de carácter desportivo merece especial destaque.

A gelha AMG, com duas lâminas horizontais, ou a traseira com um novo avental onde estão os dois pares de escapes redondos saltam à vista, mas, bem lá dentro, há mais 23 cv de potência.

O novo Mercedes-AMG C 43 4 MATIC chega agora com o motor de 3.0 litros biturbo a debitar 390 cv de potência com o binário de 520 Nm às 5.000 rpm.

A aceleração dos 0 aos 100 km/h faz-se em 4.7 segundos (4.8 com a carrinha) e a velocidade máxima está limitada eletronicamente aos 250 km/h.