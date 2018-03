Chegou o Mercedes-Maybach Pullman, a versão limusine do Mercedes-Maybach Classe S apresentado em Genebra.

Esta edição XXL do topo de gama mais luxuoso da marca alemã tem um preço base na ordem dos 500 mil euros – a partir daí, é a subir...

Com 6,50 metros de comprimento (mais de um metro a mais em relação à versão convencional) este Mercedes-Maybach Pullman inova na grelha e na gama de cores para o interior, mas recebe o motor do mais poderoso modelo Classe S que lhe está na origem – no caso, o do S 650.

O luxo em quatro rodas sobre quase sete metros de comprimento move-se através do 6.0 litros V12 biturbo de 630 cv e 1.000 Nm de binário.

Mesmo com todo este tamanho, o Mercedes-Maybach Pullman não demorara mais de 6.5 segundos dos 0 aos 100 km/h.

