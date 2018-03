A Mercedes apresentou no Salão de Genebra o estreante AMG GT Coupé de quatro portas.

O Mercedes-AMG GT 4-Portas Coupé (de nome completo) apresenta-se como o primeiro desportivo de quatro portas da AMG que une a utilização confortável no dia a dia (e familiar) com o desempenho desportivo dotado de potências que vão dos 335 aos 639 cv.

“O novo AMG GT 4–Portas Coupé é o mais recente carro desportivo de quatro portas e o embaixador ideal para o Luxo em Performance”, afirmou Gorden Wagener, o designer chefe da Daimler AG, que prossegue no novo coupé a filosofia de design que a Mercedes denominou «Pureza Sensual».

De quatro portas para cinco pessoas e com 395 litros de capacidade na bagageira – o espaço, o conforto, a tecnologia das consolas até ao volante são um das marcas deste GT familiar. A outra está na performance – da aerodinâmica com expoente no sistema ativo de controlo de ar AIRPANEL presente no avental da frente como no spoiler traseiro retrátil até À engenharia do motor.

O Mercedes-AMG GT 4-Portas apresenta três motorizações: dois motores V8 e um de 6 cilindros em linha com tecnologia híbrida EQ que acrescenta mais 16 kW (22 cv) de potência e 250 Nm de binário.

Todos têm caixa de 9 velocidades e a tração integral 4MATIC+, mas quanto mais se vai subindo na gama e nas opções melhor será o rendimento - os V8 vêm de série com eixo traseiro direcional ativo, por exemplo: até aos 100 km/h, as rodas traseiras apontam na direção oposta das da frente para maior agilidade em curva.

O Mercedes-AMG GT 53 4MATIC+ tem um motor de 3.0 litros turbo com 435 cv e 520 Nm de binário. Acelera dos 0 aos 100 km/h em 4.5 segundos e atinge a velocidade máxima de 285 km/h.

O Mercedes-AMG GT 63 4MATIC+ e o Mercedes-AMG GT 63 S 4MATIC+ distinguem-se na potência e, depois, nas prestações. Com o motor de 4.0 litros V8 biturbo, as potências estão respetivamente nos 585 e nos 639 cv com binários também respetivos de 800 e 900 Nm.

O 63 demora 3.4 segundos dos 0 aos 100 e atinge o 310 km/h de velocidade máxima; o 63 S demora 3.2 segundos dos 0 aos 100 e atinge os 315 km/h de velocidade máxima.

O Mercedes-AMG GT 4-Portas Coupé chega no verão.