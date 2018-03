A Jaguar e a Waymo anunciaram uma parceria de “longo prazo” que fará a sua estreia com o I-Pace de condução autónoma.

O SUV «premium» da marca britânica será o primeiro veículo totalmente elétrico e autónomo da frota da Waymo.

Os primeiros testes começarão ainda neste ano com o objetivo de integração na frota em 2020 numa produção de 20 mil carros para os dois primeiros anos.

O trabalho de desenvolvimento do carro será feito em conjunto pala Jaguar Land Rover e pela Waymo (originariamente conhecida como o projeto de condução autónoma da Google) dentro de uma parceria que anuncia outras futuras colaborações.

O Jaguar I-Pace foi apresentado no início deste mês com o primeiro SUV totalmente elétrico da marca. No Salão de Nova Iorque que começa neste fim de semana é apresentado oficialmente o Waymo Jaguar I-Pace autónomo.

