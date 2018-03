Lançado no Salão de Tóquio em outubro passado, a Nissa apresentou em Genebra o concept IMx KURO. O novo look apresenta o crossover elétrico em tom cinzento escuro, com uma grelha atualizada e jantes e outros pormenores em «pret» («kuro» em japonês).

“O crossover de zero emissões concept IMX KURO personifica o futuro da Mobilidade Inteligente da Nissan”, como o diretor de performance da marca, José Muñoz, referiu olhando para a mudança na forma como o s carros serão movidos e conduzidos.

Um dos argumentos deste concept é a integração da tecnologia Brain-to-Vehicle (B2V), que interpreta os sinais emitidos pelo cérebro para assistir a uma condução inteligente.

Outro argumento é o modo de condução ProPILOT na sua versão de total autonomia. O volante será recolhido para dentro do tabliê e todos os bancos serão reclinados para conforto dos ocupantes.

A plataforma elétrica da Nissan coloca um motor em cada eixo desenvolvendo uma potência combinada de 320 kW (430 cv) e um binário de 700 Nm (mais do que o Nissan GT-R). A nova bateria de alta capacidade permitirá ao crossover de tração integral uma autonomia superior a 600 km com uma carga.

A Integração Inteligente da Nissan fará também com que o IMx KURO possa fornecer energia à rede elétrica quando ligado a um posto de carregamento.