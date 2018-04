A Honda Portugal Automóveis lançou o Honda Civic Type R #18 Tiago Monteiro.

A edição especial e numerada que traz a assinatura do piloto português é limitada a 18 unidades casando com o número de competição do piloto português que também este modelo traz inscrito no nome.

Além disso, todas as unidades do Civic Type R #18 terão a cor «Championship White» e serão personalizadas com elementos de exterior e interior que as diferenciam de um Type R standard.

Esta edição especial terá um escape de 3 ponteiras da marca Remus, que permitirá alterar o som do Civic Type R. Ainda a nível exterior, o Honda Civic Type R #18 terá acabamentos especiais em carbono no spoiler traseiro e pilar B.

No exterior destacam-se também as capas de espelhos retrovisores em vermelho (imagem de marca do Honda Civic de competição de Tiago Monteiro) e um badge identificativo desta edição especial.

No interior, cada unidade incluirá uma placa com a numeração de série especial, assinada pelo piloto da Honda, e também personalização com a imagem desta edição nas baquets. Também os tapetes do Civic Type R #18 irão incluir a assinatura de Tiago Monteiro.

“Todo o processo de desenvolvimento do Type R #18 Tiago Monteiro foi muito interessante. Tive uma intervenção muito forte no desenvolvimento deste modelo e isso reflete-se no resultado final, que inclui vários elementos que fazem parte da minha imagem. É um carro com o qual realmente me identifico e este projeto só faria sentido desta forma”, afirmou o piloto português.

O Honda Civic Type R #18 Tiago Monteiro chega com um preço de será de 55.900 €, excluindo despesas de legalização e logísticas, e já está disponível para pré-reserva.