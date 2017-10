A BMW revelou oficialmente o novo BMW X2 introduzindo uma visão distinta para a gama X com este novo modelo a fazer a transição para as linhas mais ao estilo coupé mantendo a robustez dos seu irmãos maiores X4 ou X6.

Mas já em relação ao X1, o novo elemento da família é dois centímetros mais curto e sete mais baixo trazendo de série jantes de 19 polegadas.

O novo X2 com tração integral chega na primeira fase com a motorização diesel da BMW na versão única xDrive 20d.

Com 190 cv de potência e 400 Nm de binário máximo, este X2 acelera dos 0 aos 100 km/h em 7.7 segundos e atinge uma velocidade máxima de 220 km/h.

Para 2018 está previsto o reforço da gama com os motores sDrive20i, sDrive18d e xDrive18d.

O novo X2 é o primeiro BMW a ter a icónica grelha da marca mais larga em baixo do que em cima para um ar mais desportivo (acentuado pela entrada de ar hexagonal no para-choques) que se prolonga pelas saias laterais até ao spoiler traseiro que arredonda as formas e diminuiu o efeito de arrasto.