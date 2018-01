A Ford anunciou a produção da terceira geração do Mustang Bullit celebrando os 50 anos do aniversário do filme protagonizado por Steve McQueen – cujo título deu o cognome ao carro.

O icónico Ford Mustang GT fastback de 1968 verde escuro está de volta para uma edição atualizada com um motor 5.0 litros V8 com 474 cv de potência e 569 Nm de binário máximo.

O novo Mustang Bullit atinge uma velocidade máxima de 262 km/h. Equipado com caixa manual para fazer jus à condução de McQueen nas perseguições que o filme tornou históricas, o carro traz vários outros pormenores evocativos do Mustang GT de 1968 numa edição reservada ao mercado dos EUA.