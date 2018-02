A Ferrari mostrou oficialmente o 488 Pista que vai apresentar mundialmente no Salão de Genebra como o V8 mais potente alguma fez feito em Maranello.

Sucessor do 360 Challenge, do Stradale 430 e do 458 Scuderia, o Ferrari 488 Pista leva ao zénite a série especial V8 da casa italiana pela aerodinâmica e pela tecnologia recebida dos modelos das corridas 488 GTE e 488 Challenge.

Com a missão de levar para a estrada o desempenho em pista, o novo 488 pesa menos 90 kg do que o 488 GTB – para um total de 1.280 kg – e eleva potência dos motores Ferrari V8 em 50 cv – para um total de 720 cv, com um binário máximo de 770 Nm às 7.000 rpm em 7.ª velocidade.

As soluções de pista aerodinâmicas adotadas destacam-se no desenho dos difusores frontais inspirado na Fórmula 1 e também na traseira aumentando a extração do ar e a pressão aerodinâmica (em 20%) também com a elevação da asa.

Com a pintura a preceito para ter em estada as sensações da condução em pista, o 3.9 litros biturbo V8 com 720 cv leva o Ferrari 488 Pista dos 0a aos 100 km/h em 2.85s e dos 0 aos 200 km/h em 7.6s com uma velocidade máxima de 340 km/h.