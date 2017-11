Elon Musk apresentou nesta madrugada o aguardado Camião Tesla. Mas o fabricante norte-americano não se ficou pelo que estava anunciado e tinha guardada uma surpresa: o novo Tesla Roadster.

Mas houve mais. Afinal, ao longo desta apresentação o dono da Tesla acabou por fazer mais uma revelação acompanhada por uma imagem ao jeito «teaser», como já acabou por ser partilhado nas redes sociais.

Tesla also revealed a surprise pick up truck. They guarantee their truck won’t break down for the first 1 million miles. pic.twitter.com/WwanhQhK31