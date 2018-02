Um Dodge Charger de 1969 é um clássico famoso só por si, pois, um ano antes, este modelo ficou para a história com filme «Bullitt» participando na cena mítica perseguição em que Steve McQueen conduzia o Ford Mustang GT.

Se esse Charger (negro, como se exige à «Bullit») tiver no currículo como seus donos Jay Kay e Bruce Willis, então ainda ficará mais famoso. No final deste mês, este carro estará à veda para quem der mais...

O estrelato deste Dodge Charger de 1969 começa quando Demi Moore o ofereceu de presente a Bruce Willis quando os dois atores eram casados. O carro ficou uma década com o norte-americano antes de mudar de continente.

Em 2008, o líder da banda Jamiroquai comprou o Charger a Willis e trouxe o exemplar para a Europa. Não se sabe quanto pagou Jay Kay ao ator, mas sabe-se que o músico inglês gastou mais 25 mil libras (cerca de 28 mil euros) em 2014 para reconstruir o motor até ao máximo das características originais do 8.2 litros V8.

Este clássico cheio de história vai a leilão no próximo diz 24. A Silverstone Auctions estima uma licitação entre as 50 mil e as 60 mil libras (entre cerca de 56 mil e 68 mil euros).