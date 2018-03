A Dacia lançou uma nova série limitada Sandero Stepway of Life, que oferece várias novidades.

Com novas aplicações no design exterior e com a cor exclusiva Bege Dune a servir de base inspirativa, o modelo assume uma imagem de alguma distinção entre os outros Sandero. A denominação “Stepway” está presente de forma mais discreta nos pilares laterais centrais. Os retrovisores exteriores são em preto brilhante, enquanto as jantes de 16’’ Flexweel bi-tom são específicas.

Também no habitáculo são muitas as novidades que distinguem a nova série limitada Sandero Stepway of Life, como o ar condicionado automático. Além disso, beneficia ainda de uma câmara de marcha-atrás, sistema multimédia MediaNAV Evolution (que compreende o GPS, Rádio e Bluetooth com cartografia), o regulador e limitador de velocidade, os retrovisores exteriores com regulação elétrica, o volante e punho da caixa de velocidades em couro, entre outros.

Os dispositivos de segurança ativa e passiva também marcam presença, como o sistema de ajuda ao arranque em subida, o sistema de ajuda ao estacionamento traseiro, o ABS + AFU, ESP + DRL (luzes diurnas), o airbag frontal de condutor e passageiro e o airbag lateral dianteiro.

Motorizações para todos os gostos

O Dacia Sandero Stepway of Life é proposta com uma completa gama de motores.

A motorização a gasolina é representada pela versão TCe 90 S&S, com 90 cavalos de potência, consumo misto de 5.1 litros/100 km e 115 g/km de emissões de CO2. Já a versão diesel recorre à motorização dCi 90 S&S, também com 90 cavalos e com um consumo misto de 3.1 litros/100 km e 98 g/km de emissões poluentes.

Uma versão Bi-Fuel (gasolina e GPL) também está disponível, associada ao motor TCe 90 S&S. Ou seja, um bloco com 90 cavalos de potência e emissões de 115 g/km de CO2.

O Sandero Stepway of Life está disponível a partir de 13.305€.