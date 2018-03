À margem do lançamento da nova marca CUPRA, a SEAT apresentou um novo carro de corridas 100% elétrico: o CUPRA e-Racer.

Com linhas muito próximas às do Leon Cupra TCR, este carro de competição tem como objetivo revolucionar o desporto motorizado, aliando potência às zero emissões. Um desafio nada fácil de superar, que, no entanto, a marca espanhola espera concretizar com sucesso.

O e-Racer adota um motor elétrico bem potente em relação ao modelo TCR com motor a combustão. Ou seja, em vez de um motor de quatro cilindros de 350 cv, o e-Racer desenvolve 408 cavalos de potência e transmite energia para as rodas traseiras.

A potência do e-Racer será posta à prova na próxima temporada do TCR Series. O objetivo não será competir com os carros de motor a combustão, mas sim de obter resultados para que a CUPRA possa avaliar o desempenho.

Além disso, os resultados em pista servirão para recolher dados fundamentais para o próximo passo: o desenvolvimento do novo e-TCR, Campeonato de Carros de Turismo Elétricos, que deverá arrancar já em 2019.