A Citröen Portugal assinou uma parceria com a emov, empresa de carsharing de origem espanhola, para um novo serviço de mobilidade ecológico e inteligente em Lisboa. A nova proposta de carsharing arranca em abril irá colocar 150 veículos Citroën C-Zero à disposição dos cidadãos.

Numa primeira fase, a emov contará com uma frota em regime free floating, ou seja, os utilizadores podem aceder a qualquer veículo emov estacionado nas ruas de Lisboa através de uma app no smartphone. Entre as vantagens do serviço inclui-se a possibilidade de deixar a viatura estacionada em áreas de estacionamento reguladas, dentro do perímetro de utilização deste serviço, sem ter que pagar por isso. A emov permitirá ainda a ligação da cidade ao aeroporto, havendo, nas suas proximidades, uma área dedicada para que os utilizadores possam iniciar ou terminar a sua viagem.

A app para smartphones é a peça chave do serviço emov. O utilizador não faz qualquer pagamento até que comece a utilizar o veículo e pode reservá-lo gratuitamente com uma antecedência de 20 minutos. A app permite, ainda, abrir e fechar as viaturas de forma muito ágil. Criar uma experiência de utilização muito simples foi a principal prioridade do projeto emov. Todo o processo pode ser feito no site dedicado ou através da aplicação, sendo esta compatível com sistemas iOS e Android. O processo demora menos de 24 horas.

Zero emissões, zero preocupações

O Citroën C-Zero é o modelo selecionado para o lançamento do serviço emov em Lisboa. Trata-se de um modelo projetado para deslocações com zero emissões. Entre as vantagens, contam-se a sua capacidade de deslocar-se de forma ágil pela cidade e a sua facilidade de estacionamento, graças às suas dimensões compactas. Permite aos seus quatro ocupantes uma condução simples e tranquila, com um elevado nível de conforto e de segurança.

O Citroën C-Zero permite ainda conectar o smartphone ao dispositivo Bluetooth, sendo igualmente possível carregá-lo através de uma entrada USB.