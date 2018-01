A BMW revelou imagens (vídeo e fotografias) da “pré-produção” do novo BMW X7 que tem a apresentação agendada para o final deste ano de 2018.

Os primeiros modelos em pré-produção já estão a sair da linha de montagem da fábrica da marca germânica em Spartanburg, nos Estados Unidos, a maior do grupo germânico.

O novo Sports Activity Vehicle X7 será apresentado oficialmente daqui a 12 meses depois da homologação interna destes carros de pré-produção e dos testes que incluirão as duras condições do deserto do Vale da Morte (Califórnia) ou na neve da Escandinávia.