É umas das estrelas da marca germânica para este ano, o M2 Competition, vem substituir o M2 "convencional", é mais musculado e com umas linhas verdadeiramente desportivas e mantém a tradição da família de ser rápido quando lhe carregamos no acelerador.

O novo M2 Competiton conta com o motor de seis cilindros em linha com tecnologia M TwinPower Turbo, baseado na unidade de potência do BMW M3 / M4, com 410 cv, menos 15 cv que o M4, mas ainda assim com mais 45 cv e 37 Nm de binário que o M2 Coupe.

Com este aumento de potência, o novo BMW M2 Competition chega dos dos 0 aos 100 km/h em 4,2 segundos e alcança uma velocidade máxima limitada a 250 km/h.

Este novo M2 Competition é uma proposta verdadeiramente musculada e com vários novos apontamentos aerodinâmicos.

As principais novidades estéticas passam por um difusor traseiro em fibras de carbono mais proeminente, um "spoiler" que prolonga a linha da bagageira e um "lip-spoiler" montado no pára-choques dianteiro. Isto já para não falar das enormes e belas jantes com acabamento preto e com tejadilho e capas dos espelhos retrovisores "forrados" a fibra de carbono e um novo sistema de escape duplo.