A Aprilia apresentou as novas Shiver 900 e Dosoduro 900 para a utilização quotidiana. Ambos os modelos partilham o novo motor de 900 cc com 95 cv de potência máxima e podem ser conduzidos por portadores da Carta A2.

A Shiver 900 apresenta-se como o “mais polivalente, potente e confortável modelo da marca” com as características de uma “naked” dispondo do novo bicilindrico Euro 4 com 95 CV e 90 Nm de binário às 6,500 rpm.

A manobrabilidade e o conforto melhoram com novos reforços especificamente localizados no

chassi proporcionando uma “rigidez torsional superior, garantindo um melhor controlo da moto mesmo em situações de condução desportiva”.

A gestão eletrónica, em conjunto com o novo sistema de acelerador eletrónico Ride-by-Wire, permite a administração mais precisa da mistura ar/gasolina com benefícios na fluidez de condução, consumo e emissões poluentes.

Ao nível da comunicação a Shiver incorpora um novo painel digital TFT, a cores e com 4,3 polegadas. Disponível em cinza, branco e verde, a Shiver tem um preço de venda recomendado de 9.500 euros.

A Dorsoduro 900 chega com as características das motos desportivas e supermotard com o novo design de alguns elementos do chassi para melhoria da ergonomia e com novas suspensões reguláveis.

A “redução significativa do peso”, o novo sistema de travagem e o sistema de escape (desenvolvido para obter sonoridades específicas) são ainda algumas das características deste modelo que também integra o sistema Ride-by-Wire, traz controlo de tração (desconectável em andamento e regulável em 3 níveis) e tem ABS Continental de duas vias (também desconectável).

A Dorsoduro tem três modos diferentes de condução: “Sport para respostas imediatas e agressivas; Touring, para andamentos mais suaves; e Rain, quando a aderência é reduzida”. Igualmente equipada com o painel digital TFT, a cores com 4,3 polegadas, está disponível apenas na cor cinza e tem um preço de venda recomendado de 10.455 euros.