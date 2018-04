A Audi apresentou a nova geração da A6 Avant anunciando a combinação do novo design da marca com mais espaço e com evolução tecnológica.

Linhas afiadas e superfícies largas com a janela traseira mais inclinada dão-lhe um ar mais atlético. As luzes atrás unidas pelo cromado característico do novo design e a grelha frontal com uma moldura única são unidas por um perfil com janelas laterias na forma trapezoidal.

Uma paleta de 12 cores é passível de ser combinada com as especificações Sport e S Line. São

4.940 mm de comprimento, 1890 mm de largura e 1.470 mm de altura que trazem um habitáculo maior do que a geração antecedente. Pelos 1.500 mm de largura podem ser carregados 565 litros de bagagem para um total de 1.680 com o rebaixamento dos bancos na proporção 40:20:40.

A nova carrinha deverá chegar no verão dotada de uma variedade nos sistemas de segurança na iluminação, assistência à condução e tecnologia. A A6 Avant tem um assistente de emergência que reconhece quando o condutor não reagiu e emite um aviso visual, sonoro ou tátil: Se o condutor não responder, o sistema toma o comando do veículo, liga as luzes de emergência e trata de o imobilizar na sua faixa.

É numa superfície negra que se destaca visualmente que estão os painéis de instrumentos onde o sistema operativo MMI é disposto em dois grandes ecrãs de resposta ao toque O Infoentretenimento e navegação estão no ecrã do topo com um tamanho mínimo de 8,8 polegadas. O ecrã de baixo de 8,6 polegadas comanda a climatização e introdução de texto.

A Audi A6 Avant está capacitada para responder aos comandos de voz – a verão de série permitir sete perfis individuais com 400 configurações para vários. Também de série são complementados com tecnologia híbrida MHEV os motores TDI e TFSI de quatro e seis cilindros.

Disponíveis para todas as versões estão também as transmissões S tronic de dupla embraiagem de sete velocidades ou a tiptronic automática de oito – a tração integral quattro será de série ou opcional conforme a versão da carrinha. Quatro configurações de suspensão estarão também disponíveis: a convencional em aço, a suspensão desportiva, a pneumática e uma adaptativa.

VEJA TAMBÉM: