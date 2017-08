A Porsche divulgou um vídeo onde mostra as novas jantes de fibra de carbono (e o seu fabrico) que estarão disponíveis inicialmente para o 911 Turbo S Exclusive Series.

O Porsche mais potente de sempre já será uma edição exclusiva a 500 exemplares e chegará a Portugal com um preço a rondar os 300 mil euros - 297.875 euros, mais precisamente.

Agora, a exclusividade poderá ser ainda mais frisada por quem pagar mais 15.232 euros (preço na Alemanha) para dotar o 911 Turbo S Exclusive Series com as novas jantes de fibra de carbono.

Para o fabrico destas jantes de 20 polegadas (com um peso conjunto de 32 kg) de aperto central, a Porsche recorreu à maior máquina de entrançar do mundo para formar a base do aro com 18 quilómetros de tecido de fibra de carbono.

Mais de dois milhões de quilómetros de testes depois, a marca alemão apresenta umas jantes únicas 20 por cento mais leves e mais fortes que prometem um desempenho a cem por cento de quem puder pisar o acelerador desta máquina que acelera dos 0 aos 100 km/h e, 2,9 segundos.