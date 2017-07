O Museu do Caramulo vai inaugurar no próximo sábado, dia 8 de julho, a sua maior exposição de 2017 intitulada “Ferrari: 70 anos de paixão motorizada”, dedicada ao 70º aniversário da casa de Maranello.

A ser preparada há mais de um ano, esta será a maior exposição dedicada à Ferrari alguma vez realizada em Portugal, juntando um alinhamento de luxo de modelos da Ferrari, tanto pela sua raridade como pelo seu valor histórico.

Entre os diversos modelos únicos e raros destaque para o Ferrari 275 GTB Competizione, o Ferrari 250 Lusso, o Ferrari Daytona, o Ferrari Dino, o Ferrari F40 ou o Ferrari Testarossa. Mas uma das estrelas da exposição será, certamente, o Ferrari 500 Mondial de 1955, tipo “barchetta”, com uma carroçaria Scaglietti, um modelo que esteve até agora guardado numa coleção privada, sempre longe do olhar e conhecimento do público.

O objetivo da exposição será o de contar a história da Ferrari através de modelos das várias décadas da marca, começando logo pelo seu início, com o Ferrari 195 Inter Vignale de 1951, atualmente o modelo da casa da Maranello mais antigo em Portugal e o primeiro modelo de turismo da Ferrari a entrar no nosso país.

Para Tiago Patrício Gouveia, Diretor do Museu do Caramulo, “esta exposição vai juntar os melhores Ferraris em Portugal, alguns deles dos mais raros do mundo como é o caso do 195 Inter de 1951 ou do 500 Mondial de 1955. É uma ocasião absolutamente única para se poder ver esta autêntica constelação de estrelas da Ferrari, que muito provavelmente nunca mais voltarão a estar juntas no mesmo local, pelo que aconselhamos a todos os aficionados a não desperdiçarem esta oportunidade”.

A exposição estará patente no Museu do Caramulo até 29 de outubro.