A Nissan deu a conhecer os preços dos novos Qashqai e do X-Trail. O primeiro chega em julho, o segundo em agosto.

A atualização traz alterações no exterior, interior, novas tecnologias e ainda uma dinâmica melhorada, com alterações na suspensão, amortecimento e direção.

Esteticamente, o Qashqai ganha uma grelha “V-motion”, inspirada na estreada no Micra, a que se juntam óticas mais modernas e duas novas cores, o azul das fotos e a Chestnut Bronze.

No habitáculo, a qualidade dos materiais foi melhorada, bem como a insonorização do interior (graças ao aumento da espessura do vidro traseiro e utilização de materiais de absorção de vibrações melhorados). Há também um novo volante de três braços com base achatada.

A oferta mecânica não sofre alterações, mantendo-se ao serviço o 1.2 DIG-T a gasolina de 115cv, o 1.5 dCi de 110cv e 1.6 dCi de 130cv. No X-Trail, a gama é composta peo 1.6 dCi de 130cv e o 2.0 dCi de 177cv.

Nos níveis de equipamento passa a existir o nível Tekna+ no topo da gama (que se junta aos Acenta, N-Connecta, Tekna).

Preços:

Qashqai

1.2 DIG-T 115 cv manual 2WD Acenta: 25.950 euros

1.2 DIG-T 115 cv auto 2WD Acenta : 27.950 euros

1.5 dCi 110 cv manual 2WD Acenta : 28.850 euros

1.6 dCi 130 cv manual 2WD Acenta : 31.850 euros

1.6 dCi 130 cv auto 2WD Acenta : 33.850 euros

1.6 dCi 130 cv manual 4WD Acenta : 34.700 euros

X-Trail

1.6 dCi 130 cv manual 2WD Acenta : 36.175 euros

1.6 dCi 130 cv auto 2WD N-Connecta : 41.075 euros

1.6 dCi 130 cv auto 4WD Tekna : 44.375 euros

2.0 dCi 177 cv auto 2WD N-Connecta : 42.775 euros

2.0 dCi 177 cv manual 4WD Tekna : 46.075 euros

2.0 dCi 177 cv auto 4WD Tekna : 48.275 euros