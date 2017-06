Michelle Rodriguez, a atriz que interpreta a personagem Leticia Ortiz, “Letty”, em “Velocidade Furiosa”, ameaçou abandonar a saga caso a produção se recuse a melhorar os papéis das personagens femininas.

“F8 é lançado hoje. Espero que eles decidam mostrar mais amor pelas mulheres no próximo filme. Ou terei que dizer adeus a esta série que tanto amo. Tem sido muito bom e estou grata com a oportunidade que o estúdio e os fãs me proporcionaram ao longo dos anos”, escreveu a atriz na sua página de Instagram.

F8 is out digitally today, I hope they decide to show some love to the women of the franchise on the next one. Or I just might have to say goodbye to a loved franchise. It's been a good ride & Im grateful for the opportunity the fans & studio have provided over the years... One Love 🤘🏼❤️🤗🙏🦄✨🌍🙊🤔 Uma publicação partilhada por Michelle Rodriguez (@mrodofficial) a Jun 27, 2017 às 8:43 PDT

Apesar da inclusão de atrizes como Charlize Theron e Helen Mirren, o que aconteceu no filme estreado este ano, o “Velocidade Furiosa 8″, a saga continua centrada nas personagens masculinas e atores como Vin Diesel e Dwayne Johnson.

Esta não é, de resto, a primeira vez que Michelle Rodriguez revela preocupação sobre o futuro das personagens. Em maio, em declarações ao Enterteinment Weekly, a atriz lamentou que a produção centrava-se nos homens por retratar um mundo violento e criminoso.

“Afinal de contas, qual a mensagem que deixamos para as mulheres? Pensar sobre isso é o meu papel, especialmente no ambiente dominado pelos homens em que trabalho”, afirmou.

A saga “Velocidade Furiosa” tem mais dois filmes confirmados, o nono para 2019 e o décimo para 2021, em que “Letty”, a personagem interpretada por Rodriguez, teoricamente deverá aparecer.