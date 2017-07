Já se sabe que um motor bem lubrificado é um dos segredos para evitar problemas graves em qualquer automóvel. Mas trocar o óleo por detergente pode ser uma má ideia. Foi o que descobriu a proprietária de um Mini, em França.

Segundo a página “Club BMW région centre”, a senhora em causa confundiu o reservatório de água para o limpa para-brisas com o do óleo do motor. Sim, leu bem. Em lugar de óleo, o motor recebeu água com detergente – fala-se em cinco litros (?!).

Ao que parece, o Mini ainda andou durante cerca de 10 minutos, até a condutora ter estranhado o imenso fumo azul que saía do escape, regressando ao local onde tinha comprado o detergente.

Certo é que esses 10 minutos foram suficientes para o detergente reagir com o óleo, transformando aquilo que seria um líquido lubrificante na substância pastosa que se pode ver nas imagens.

A autora do feito não explicou como foi possível o engano, mas uma eventual proximidade dentre os dois reservatórios não pode ser argumento, pois as tampas de entrada do óleo e o reservatório de água do limpa para-brisas ficam bem distantes nesta geração do Mini.

Desconhece-se também sobre o prejuízo, e se foi possível recuperar a mecânica (e de que forma) do Mini. Pelo menos o motor ficou bem “lavado”.