A Lightyear é uma empresa holandesa que tem um objetivo claro com o seu primeiro modelo, o Lightyear One: que o sol seja a única energia a fazer mover todos os carros no Mundo.

O nome da empresa é um compromisso, mas também uma crítica. Fizeram cálculos e descobriram que cada ano, os carros movidos a combustíveis fosseis percorrem um ano-luz, ou seja 9.500.000.000.000 quilómetros. O seu objetivo é que em 2030 percorram zero quilómetros.

Certo é que escassez de sol na Holanda não parece ser um obstáculo para os responsáveis do projeto que afirmam ao NLTimes que no seu país há sol suficiente para o Lightyear One andar 10 mil quilómetros por ano, sem precisar de carregar numa tomada.

A empresa já tem cinco encomendas para este “carro solar”, que custa 119 mil euros. Serão precisas 200 para poder avançar para a produção, que poderá arrancar algures em 2019.

As suas especificações definitivas ainda não são conhecidas.