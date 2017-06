A Circleroad, empresa portuguesa que está a desenvolver um carro desportivo, libertou as primeiras imagens do Adamastor em testes de pista, no Circuito Vasco Sameiro, em Braga.

O desportivo, com o nome de código P003RL, tem carroçaria em material compósito e chassis tubular, e aposta numa estrutura “lightwheight” que potencia a sua performance.

Em comunicado, a empresa adianta ainda que, “o modelo P003RL foi desenvolvido para a pista, no entanto o conforto e a qualidade dos interiores não foram descurados”.

Quanto à mecânica, é anunciado que o cliente terá várias opções na categoria de motores transversais de combustão interna – mas a empresa garante que está preparada para qualquer configuração, mediante avaliação dos técnicos da marca.

Segundo Frederico Tomé Ribeiro, responsável do Departamento de Engenharia, “os parâmetros técnicos do modelo foram desenvolvidos para operar como um todo, valendo pelo seu conjunto – proporcionando uma experiência de condução excitante e poderosa”.

A Circleroad garante que que brevemente serão divulgadas mais informações e que a empresa tem sido contactada por interessados, tanto nacionais como estrangeiros. A produção, que será realizada em pequena série, tem arranque previsto para este ano.