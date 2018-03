Seguir as indicações GPS vai ser mais divertido, graças a uma parceria com a Nintendo. Para festejar o aniversário do videojogo “Mario Kart”, a Google integrou o famoso personagem, Mario na app Google Maps. Desta vez, a missão do canalizador não será salvar a Princesa Peach ou ganhar uma corrida, mas sim de o levar ao destino desejado.

Para que possa navegar na companhia do Mario, precisa apenas de fazer o download da app (caso não tenha ainda). Depois, é só programar a viagem e selecionar o quadrado amarelo com o “?”. A seta azul dá lugar a Mario ao volante de um kart.

As viagens serão assim mais divertidas, contudo por tempo limitado. Esta colaboração dura apenas até dia 17 de março. Entretanto, evite pisar as cascas de banana.

Wahoo! Now you can navigate the world as Mario in @GoogleMaps to celebrate #MAR10Day! Check out #MarioMaps on Google Maps now for a week. pic.twitter.com/iX3uZMfLrc

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) March 9, 2018