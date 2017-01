Foram apenas 39 km cronometrados, entre Assunção, no Paraguai, e Resistência, na Argentina, mas o suficiente para perceber a abordagem dos pilotos aos primeiros dias do Dakar2017.

Sempre ao seu estilo, Nasser Al-Attiyah, em Toyota Hilux, entrou ao ataque e foi o mais rápido, apesar de um susto, quando deflagrou um incêndio no lado do navegador, que o obrigou a "abrandar" quando faltavam dez quilómetros para o fim do troço cronometrado.

"Vimos fumo a sair do lugar do Mathieu Baumel [copiloto de Al-Attiyah]. Abrandámos até final e depois de cortar a meta apagámos o fogo", contou.

Apesar do percalço, o qatari deixou os espanhóis Xavier Pons (Ford) a 24 segundos, Nani Roma (Toyota) a 29 segundos e Carlos Sainz, o melhor dos Peugeot, a 33 segundos.

Seguiu-se outro Peugeot, o de Sebastien Loeb, e mais uma Toyota Hilux, três ao todo nos cinco primeiros lugares, neste caso a de Giniel De Villiers. Ambos ficaram a menos de um minuto de Al-Attiyah.

O vencedor da última edição, Stephane Peterhansel, em Peugeot, entrou cauteloso e foi apenas décimo segundo mais rápido, cedendo 1m34s para o mais rápido.

O melhor dos Mini foi o de Yazeed Al Rajhi, com o sétimo tempo, a 1m06s do mais rápido, enquanto Mikko Hirvonen foi nono, atrás de Cyril Despres.

Certo é que, para já as diferenças são muito curtas. Esta primeira etapa serviu apenas para ordenar a ordem na estrada amanhã, onde os pilotos terão pela frente 275 km de especial cronometrada.

Classificação (provisória) da primeira etapa e GERAL (automóveis):

1. Nasser Al-Attiyah (Mini), 25m41s

2. Xavier Pons (Ford), +24s

3. Nani Roma (Toyota), +29s

4. Carlos Sainz (Peugeot), +33s

5. Giniel de Villiers (Toyota), +41s

6. Sebastien Loeb (Peugeot), +55s

7. Yazeed Al Rajhi (Mini), +1m06s

8. Cyril Despres (Peugeot), +1m14s

9. Mikko Hirvonen (Mini), +1m20s

10. Erik Van Loon (Toyota), +1m22s

11. Orlando Terranova (Mini), +1m24s

12. Stephane Peterhansel (Peugeot), +1m34s

13. Romain Dumas (Peugeot), +1m44s

(...)

Leia também:

Dakar 2017: GPS perde a memória

Dakar 2017: quatro etapas terão hora limite de passagem

Dakar cria percurso alternativo para evitar abandonos

Dakar2017: Paulo Gonçalves lidera armada lusa