O icónico Ford Mustang, modelo que preenche a alma só de olhar, e concretiza o sonho ao guiar, foi o modelo coupé desportivo mais vendido em todo o Mundo, tendo comercializado 125.809 Mustang em 2017, segundo os dados avançados pela Ford.

Dos quase 126.000 veículos registados em todo o mundo, a Ford informou que 81.866 deles foram comercializados nos Estados Unidos onde o Mustang é fabricado.

Já na Europa a Ford vendeu 13.100 Mustangs no ano passado, e de acordo com dados da própria empresa,os cinco principais mercados europeus de venda do Mustang em 2017 foram a Alemanha (5.742), o Reino Unido (2.211), a França (942), a Bélgica (900) e a Suécia (512).

Segundo a Ford, a versão GT com um motor V8 de 5 litros é a versão Mustang mais procurada, no entanto a versão mais económica de 4 cilindros contribui para que o Mustang fosse o modelo coupé desportivo mais vendido no ano passado.

Os dados revelados pela Ford, indicam igualmente que a procura pelo icónico modelo é também alta na China, onde o Mustang foi o campeão de vendas no ano passado entre os desportivos, com a comercialização de 7.125 veículos.

Para que as vendas do Mustang se mantenham em alta em 2018, a marca norte-americana está a preparar uma edição especial do Ford Mustang Bullitt (nas imagens) para celebrar o 50º aniversário do famoso filme, cuja produção para a Europa arranca em junho.