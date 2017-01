Um condutor australiano inventou aquela que pode ser a melhor desculpa dos últimos tempos para se tentar livrar de uma multa de excesso de velocidade.

Foi a própria polícia de Three Springs, na Austrália, que publicou no Twitter a imagem com a desculpa dada pelo condutor apanhado em excesso de velocidade. O homem não identificado foi apanhado a 127 km/h numa zona de 110 km/h e alegou: “foi o vento que me empurrou”.

Apesar do bom humor dos polícias, a desculpa não evitou a perda de dois pontos na carta de condução e uma multa no valor de 141 euros.

Em reação à publicação, uma pessoa brincou: “Ele estava a conduzir um carro ou um barco?”