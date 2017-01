Estão completos os primeiros 39 km “a sério” do Dakar 2017, com Paulo Gonçalves a arrancar a todo o gás, registando o quinto melhor tempo da especial disputada entre Assunção, no Paraguai, e Resistência, já na Argentina.

O piloto oficial da Honda perdeu apenas 28 segundos para o mais rápido na especial, o ‘privado’ Xavier de Soultrait que, desta forma, é o primeiro líder da competição.

O piloto francês, que está aos comandos de uma Yamaha WR450F, surpreendeu tudo e todos e bateu por apenas 2s o homem da Sherco, Juan Pedrero Garcia. No terceiro posto ficou o melhor representante da Honda, Ricky Brabec, que cedeu 14s para Xavier de Soultrait.

Seguiram-se as Honda de Michael Metge e Paulo Gonçalves, que fez melhor que Joan Barreda Bort, sétimo, atrás de Sam Sunderland.

O segundo melhor luso foi Joaquim Rodrigues, com o piloto de Barcelos a colocar a sua Hero no 16º lugar, perdendo apenas 1m22 segundos para o mais rápido, enquanto Hélder Rodrigues entrou com cautelas. O piloto oficial da Yamaha registou o 27º tempo, com Mário Patrão logo atrás, com o 29º tempo.

A fazer a sua estreia no Dakar, Luís Portela de Morais registou o 35º tempo, logo seguido de outro estreante, Gonçalo Reis, com o 39º tempo, sendo que Fausto Mota ficou mais atrás, com o 53º tempo.

Mais cautelosos estiveram David Megre, que foi o 56º mais rápido, ao passo que Pedro Bianchi Prata fez o 62º tempo, Rui Oliveira o 68º e Fernando Sousa Jr,. o 101º tempo. Terminaram 142 concorrentes.

Na terça-feira, disputa-se a segunda etapa, entre Resistência e San Miguel de Tucumán, com um total de 803 quilómetros, dos quais 275 cronometrados.

Classificação (provisória) da primeira etapa e GERAL:

1. Xavier De Soultrait (Yamaha), 28m20s

2. Juan Pedrero Garcia (Sherco), +2s

3. Ricky Brabec (Honda), +14s

4. Michael Metge (Honda), +18s

5. Paulo Gonçalves (Honda), +28s

6. Sam Sunderland (KTM), +29s

7. Joan Barreda Bort (Honda), +32s

8. Matthias Walkner (KTM), +42s

9. Gerard Farres Guell (KTM), +48s

10. Ivan Cervantes Montero (KTM), +56s

(...)

16. Joaquim Rodrigues (Hero), +1m22s

(...)

27. Hélder Rodrigues (Yamaha), +2m27s

(...)

29. Mário Patrão (KTM), +2m38s

(...)

35. Luís Portela Morais (KTM), +3m28s

(...)

39. Gonçalo Reis (KTM), +3m44s

(...)

53. Fausto Mota (Yamaha), +5m04s

(...)

56. David Megre (KTM), +5m07s

(...)

62. Pedro Bianchi Prata (Honda), +5m52s

(...)

68. Rui Oliveira (Yamaha), +6m22s

(...)

101. Fernando Sousa Jr. (KTM), +9m16s

(...)

