A Mazda anunciou a criação do novo motor SKYACTIV-X, um propulsor que introduz um inovador método de combustão designado "Ignição por Compressão Controlada por Faísca" (SPCCI - Spark-Controlled Compression Ignition), e mostra agora num vídeo (em inglês) como este motor exclusivo trabalha.

O revolucionário SKYACTIV-X combina as vantagens de um motor a gasolina com ignição por faísca (expansividade a elevados regimes e emissões mais limpas) com as de um motor diesel com ignição por compressão (melhor resposta a baixos regimes e menores consumos), para dar corpo a um motor de transição que proporciona o melhor de dois mundos.

