Ivano Beggio, antigo presidente da marca de motociclismo Aprilia, faleceu hoje aos 73 anos de idade, anunciou a marca.

“Queremos recordar Ivano Beggio pela sua criatividade, imaginação e paixão. Foi um empresário que escreveu uma extraordinária história italiana no motociclismo. Adeus Ivano”, escreveu a Aprilia na sua conta oficial do Twitter.

Beggio nasceu no Rio San Martino, no norte de Itália, em 1944, assumiu a presidência da marca italiana Aprilia aos 27 anos, depois da morte do seu pai, e liderou um novo projeto com o objetivo de transformar a Aprilia numa empresa de reconhecimento internacional.

O empresário italiano, apaixonado pela velocidade, lançou em 1975 as primeiras motas para competir e dois anos depois conquistou o campeonato italiano de motocrosse nas categorias de 125 cc e 250 cc.

Durante a sua presidência, Beggio lançou pilotos que marcaram a história do motociclismo como Valentino Rossi, Max Biaggi, Loris Reggiani, Manuel Poggiali, Marco Melandri e Roberto Locatelli.

Entre 1992 e 2006 a Aprilia conquistou 13 títulos mundiais, seis em categoria de 125 cc e sete em categoria 250 cc.