Miguel Oliveira, em declarações no seu site, após o 12.º tempo na Qualificação para o GP das Américas que deixa o piloto português da KTM Ajo na quarta filha da grelha de partida para a terceira prova do Mundial de Moto2:

“No geral, foi um dia difícil. As condições da pista para a Qualificação viram o nível de aderência melhorar consideravelmente. A temperatura era mais baixa, havia mais borracha em pista e o asfalto estava mais limpo, mas no nosso caso achámos isso difícil com pneus novos e não conseguimos definir um bom tempo por volta. Apesar disso, estávamos a apenas 3 décimos da terceira posição. Temos que tentar melhorar a configuração no aquecimento antes da corrida. Será uma corrida longa, por isso vamos tentar começar bem e conseguir posições”.